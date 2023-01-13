ЗАМАНА - В Дагестан из-за сильного ветра прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов

В Дагестан из-за сильного ветра прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов

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13 января, 2023. Пятница 14:43
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В Дагестан из-за сильного ветра прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов

"Россети Северный Кавказ" направили в Дагестан дополнительные бригады специалистов из Ингушетии и Северной Осетии в связи с длительными из-за плохой погоды отключениями потребителей, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу корпорации.

В Дагестан из-за сильного ветра прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов

"В Дагестане фиксируется шквалистый ветер до 28 м/с, который вызывает новые обрывы проводов на линиях электропередачи, чаще всего на тех же, что были восстановлены недавно. В республику для повышения оперативности осуществления работ в пятницу приехали 5 бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со специальной техникой. В общем в работах участвуют более 50 бригад - около 200 человек и 60 единиц спецтехники", — заявляет пресс-служба.

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