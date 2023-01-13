ЗАМАНА - Уроженец села Ашага-Ярак Хивского района передал автомобиль «Нива» в зону СВО

Уроженец села Ашага-Ярак Хивского района передал автомобиль «Нива» в зону СВО

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13 января, 2023. Пятница 14:27
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Уроженец села Ашага-Ярак Хивского района передал автомобиль «Нива» в зону СВО

Новороссийский предприниматель, уроженец Дагестана Вагиф Казимов передал автомобиль «Нива» в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уроженец села Ашага-Ярак Хивского района передал автомобиль «Нива» в зону СВО

«Новороссийский предприниматель, уроженец с. Ашага-Ярак Хивского района Вагиф Казимов и глава сельского поселения "Сельсовет «Ашага-Яракский»" Сиражутдин Саидов с односельчанами подарили медикам специальной военной операции автомобиль “Нива”, для оказания своевременной медицинской помощи бойцам на передовой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь дагестанские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО на территории ДНР, поблагодарили Представительство Республики Дагестан в Краснодарском крае, бизнесмена Вагифа Назимова, Сиражутдина Саидова и в том числе жителей с. Ашага-Ярак за оказанную помощь в приобретении машины «Нива».

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