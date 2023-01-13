Как сообщается, для предотвращения случаев провала под лед сотрудники МЧС замерили толщину льда на водоёме и напомнили жителям города, что безопасная толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. Стоит заметить, что прочность льда можно выявить визуально: лёд голубого цвета – прочный, прочность белого льда в 2 раза меньше, ненадёжен лёд серого, матово-белого и с желтоватым оттенком цветов.
Инспекторы ГИМС дежурят на озере Ак-Гёль в целях недопущения трагедий на льду
- Автор Дарья
- 13 января, 2023. Пятница 13:50
Для недопущения несчастных случаев на льду инспекторы махачкалинского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС РФ по Дагестану совместно со специалистами МВД по региону дежурят у озера Ак-Гёль, информирует пресс-служба ведомства.
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