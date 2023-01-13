Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации, издатели и полиграфисты Республики Дагестан! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!

13 января – историческая дата для отечественной журналистики. За три с лишним века наша пресса проделала большой путь: от первой газеты «Ведомости», увидевшей свет в 1703 году, до медиахолдингов наших дней, объединивших современные печатные издания, телерадиокомпании и интернет-ресурсы.

Современные СМИ – это уже не только печатные издания. Это новые универсальные мультимедийные цифровые платформы. Но неизменной остается роль журналиста – быть на передовой событий, задавать информационную повестку, заставлять общество думать и реагировать.

Дагестанская печатная журналистика имеет славную историю. У нас есть издания, отметившие вековые юбилеи. Но есть и относительно молодые газеты и журналы, которые, несмотря на небольшой возраст, также стремятся давать читателю материалы, содержащие компетентный анализ процессов, происходящих в республике, стране и мире, предоставлять возможность для дискуссий, конструктивного и прямого диалога с властью.

Хотел бы отдельно поблагодарить вас за огромную работу, проделанную в истекшем году. Все события – от самых крупных, таких как 300-летие Каспийской флотилии, мероприятия, приуроченные к юбилею Фазу Алиевой и Расула Гамзатова, информационные поводы, связанные с общественно-политическими социально-экономическими преобразованиями – все это находило отражение в ваших материалах.

Хотел бы также отдельно отметить наших журналистов, работавших в зоне проведения специальной военной операции, поблагодарить их за самоотверженность, готовность рискуя жизнью и здоровьем, выполнять свой профессиональный долг.

Объективность, достоверность, ответственность, уважение к читателям – вот важнейшие качества вашей профессии. Спасибо вам за высокий профессионализм, мастерство, верность избранному делу, сохранение лучших традиций российской и дагестанской журналистики.

Убежден, что компетентность и творческий подход работников медиасферы будут и впредь надежной основой для повышения положительного имиджа Дагестана, его экономического и духовного развития, сохранения мира, взаимопонимания и согласия в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, неугасаемого творческого горения, ярких информационных поводов, новых тем. Пусть вам всегда сопутствует вдохновение!

С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.