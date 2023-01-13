Госавтоинспекция совместно с Минтранспорта очищает дороги Махачкалы от снега

В ночь с 11 на 12 января по предложению Управления Госавтоинспекции и Минтранспорта Дагестана в Махачкале была проведена работа по очистке дорог и улиц от снега и устранения гололеда путём подсыпки песка и соли, информирует ГИБДД региона.