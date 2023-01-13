ЗАМАНА - Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей

Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей

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13 января, 2023. Пятница 08:14
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Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей

По всей стране продолжается акция «Елка желаний». Активное участие в ней принимают депутаты от партии «Единая России». Главный смысл этой акции в том, чтобы любимый всеми новогодний праздник по -настоящему пришел во все дома жителей России.

Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей

К сожалению, не во всех семьях есть возможность реализовать мечты и пожелания детей, которые они связывают с наступлением Нового года.
6-ти летний Абдулаев Джабраил и его сестренка которой 3 года из села Тукита Ахвахского района остались без родителей и теперь живут в при кутанном хозяйстве село Местерух ( Кирпич Кутан) в Хасавюртовском районе где их воспитывают бабушка и дедушка. Маленький Джабраил уже понимает, что он теперь должен быть сильным и крепким, чтобы защищать маленькую сестренку, помогать бабушке и дедушке по хозяйству и попросил их купить ему Шведскую стенку, для занятий физкультурой у себя дома. Местные активисты партии «Единая Россия» подсказали и помогли опекунам отправить этот запрос мальчика на «Елку желаний».

Депутат Гасанов Джамаладин Набиевич принял самое активное участие в этой благородной акции и снял с «Елки желаний» десять шаров с пожеланиями детей. «...Очень хочется, чтобы исполнились все просьбы детей, которые попали в эту акцию. Я и мои коллеги по партии, каждый по отдельности» взялись исполнить десятки таких пожеланий. Но вот эту просьбу Джабраила из Ахвахского района я выполню с большим удовольствием, потому что это помощь настоящему мужчине, который уже в 6 лет понимает свою ответственность перед окружающими его родными людьми. Именно из таких ребят вырастут настоящие защитники своей Родины, патриоты Дагестана и России…»

По поручению депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. его помощник Ахмед Сайпудинович Ибрагимов нашел и привез Джабраилу шведскую стенку в которой и турник и все остальное регулируется под его возраст. Вместе с врио главы села Местерух Нурмагомедовым Сосланом и имамом села Зулумхановым Саидом они пришли в дом, где их встретил дедушка Джабраила. Общими усилиями установили стенку и пожелали маленькому Джабраилу успехов в спорте, учебе и во всех его благородных деяниях.

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