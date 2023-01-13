На 396 и 422 километре ФАД «Астрахань-Махачкала» Бабаюртовского района водители грузовиков не справились с управлением, допустив их опрокидывание. В данный момент автомобильное движение на обоих участках восстановлено. Кроме того, на 802 километре ФАД «Кавказ» из-за сильного ветра случилась поломка конструкции для крепления дорожных знаков и информационных щитов. Проходят работы по ее демонтажу.
Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра
- Автор Дарья
- 13 января, 2023. Пятница 01:21
В Бабаюртовском районе сильные порывы ветра вновь вызвали две аварии, информирует пресс-служба МВД по республике.
Последнее от Дарья
- Сотрудники МЧС вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом в Каспийске
- Дагестан вошел в тройку самых популярных локаций России для авторских туров
- Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене
- Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы
- Энергетики восстанавливают электроснабжение в домах жителей Дагестана