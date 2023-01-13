Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра

На 396 и 422 километре ФАД «Астрахань-Махачкала» Бабаюртовского района водители грузовиков не справились с управлением, допустив их опрокидывание. В данный момент автомобильное движение на обоих участках восстановлено. Кроме того, на 802 километре ФАД «Кавказ» из-за сильного ветра случилась поломка конструкции для крепления дорожных знаков и информационных щитов. Проходят работы по ее демонтажу.