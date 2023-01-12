Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

«Это праздник людей, стоящих на страже интересов государства, общества и человека. Охранять законность и правопорядок – одна из самых почетных и ответственных задач. В прокуратуре Республики Дагестан служат высококвалифицированные юристы, верные долгу и присяге, обеспечивающие главенство закона во всех сферах общественной жизни. Вы всегда пользовались и пользуетесь у нашего народа заслуженным авторитетом и уважением. От вашей компетентности, профессионализма, верности служебному долгу, принципиальности и ответственности зависят эффективная защита законных прав и интересов граждан, успешная борьба с правонарушениями и уверенность народа в своем настоящем и будущем. Хотелось бы выразить вам благодарность и признательность за обеспечение правовой стабильности, вклад в укрепление законности и правопорядка, добросовестное выполнение своего долга перед государством и обществом. Желаю вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в деле служения закону», – говорится в поздравлении.