ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

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12 января, 2023. Четверг 10:24
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Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Поздравительное обращение появилось в телеграм-канале Правительства Дагестана.

Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Республики Дагестан! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа — во все времена стоять на страже законности и порядка, быть надежной опорой для общества и обеспечивать соблюдение прав и свобод человека в нашем государстве.

Прокурорский корпус пользуется заслуженным уважением дагестанцев. Своим добросовестным трудом вы вносите значительный вклад в поддержание правопорядка в республике.

Следует отметить, что за последнее время сильно укрепилось межведомственное взаимодействие исполнительной власти региона и прокуратуры. Благодаря этому удалось во многом добиться четкого исполнения законодательства в ключевых направлениях, в первую очередь — в части защиты прав предпринимателей, интересов общества и государства.

Особое значение имеет четкое функционирование всей системы контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку граждан, реализацию национальных проектов и социальных программ.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо Республики Дагестан и России!», — высказался глава кабмина Дагестана.

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