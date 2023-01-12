Сергей Меликов прокомментировал проблему с энергоснабжением во многих населенных пунктах Дагестана

«Обильные снегопады с ветром привели к перебоям энергоснабжения во многих населенных пунктах республики. К сожалению, множество семей оказались в холодных домах без света, а где-то и без воды.

Конечно, такой уровень осадков – вызов для служб ЖКХ любого населённого пункта. Но мы видим, что не везде коммунальные службы успевали оперативно справляться с теми проблемами, которые особенно остро проявляются во время плохой погоды. Абсолютное правило: для восстановления энергоснабжения, особенно зимой, важен каждый час: маме с маленькими детьми остаться без света, тепла и газа – это серьёзное испытание.

Понимаю, как это тяжело часами, а где-то и сутками, ждать завершения работ в холодных домах и, конечно, разделяю возмущение тех, кто ждёт непростительно долго.

По моему поручению все службы переведены на усиленный режим работы и сейчас максимально оперативно реагируют на каждый сигнал. В расчистке дорог задействовано около 400 единиц техники, работает 40 бригад энергетиков, уже восстановлено энергоснабжение 55% оставшихся без света потребителей Дагестана.

Поручил Председателю Правительства держать этот вопрос на личном контроле», — высказался у себя в telegram-канале глава Дагестана.