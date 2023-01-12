Более 22 000 звонков за сутки поступило от жителей Дагестана в службу «112»

Стоит заметить, что в связи с ухудшением погодных условий под руководством главы ГУ МЧС РФ по Дагестану Наримана Казимагамедова было проведено совещание межведомственного оперштаба с участием лидеров муниципальных образований. В собрании поучаствовали представители Министерства энергетики, Регионального диспетчерского управления, Дагэнерго, Минстроя, МВД, Минтранса, Минздрава и Минтруда Дагестана, а также руководящий состав Главного управления МЧС России по региону. Все собравшиеся выступили с докладами о готовности сил и средств к реагированию на потенциальные чрезвычайные ситуации по своим направлениям. Подводя итоги, руководитель МЧС по республике предложил считать ключевой целью своевременное осуществление превентивных мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и обеспечение готовности к реагированию органов управления и сил РСЧС при их появлении; продолжить мониторинг погодных условий и угроз возникновения ЧС; перевести органы управления и службы жизнеобеспечения населения на усиленный режим работы; организовать круглосуточное сотрудничество органов управления по вопросам реагирования на прогноз; уточнить наличие фактического материального и финансового резервов, предусмотренных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.