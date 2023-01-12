ЗАМАНА - Жители Дагестана могут присоединиться ко всероссийскому просветительскому проекту «Цифровой ликбез»

Жители Дагестана могут присоединиться ко всероссийскому просветительскому проекту «Цифровой ликбез»

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12 января, 2023. Четверг 09:21
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Жители Дагестана могут присоединиться ко всероссийскому просветительскому проекту «Цифровой ликбез»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения России и Минцифры РФ запустили новый сезон всероссийского просветительского проекта в области цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», информирует пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

Жители Дагестана могут присоединиться ко всероссийскому просветительскому проекту «Цифровой ликбез»

«Цифровой ликбез» с использованием образовательных видеороликов объясняет подросткам правила цифровой грамотности. Уроки рассказывают о том, как распознать фишинговую ссылку, защитить личные данные в Интернете или как противостоять кибербуллингу.

Проект предназначается для возрастной категории 12+, рекомендуется к просмотру с семьей или учителями и верифицирован Минпросвещением России. Видеоуроки также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно внедрить в учебный процесс или показывать на родительских собраниях.

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