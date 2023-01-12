В Дагестане стартует прием медиков по программе «Земский доктор/фельдшер»

В 2023 году Минздрав РД вновь начал принимать медиков для работы в сёлах Дагестана.

Благодаря этой программе и программе модернизации первичного звена здравоохранения в село отправились работать примерно 1700 медиков.

Для участников программы «Земский доктор/фельдшер» на данный момент нет возрастного ограничения. Медик должен иметь соответствующую квалификацию и желание работать в сельской местности или в малом городе с населением до 50 000 человек. Стать «земским доктором» и получить выплату можно лишь один раз, повторное трудоустройство по программе невозможно.

После оформления медработники, кроме зарплаты, получают единовременную денежную выплату в размере миллиона рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров выплаты составляют 500 и 750 000 рублей соответственно. Муниципалитеты также должны способствовать закреплению новых экспертов на местах, выделяя им меры соцподдержки.

Вакантные места по этой программе еще есть. Полный список вакансий можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Дагестана. Заключить контракт можно в отделе кадров ведомства.