"Законопроект предлагает внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", которые предусматривают предоставление указанным категориям россиян ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 000 рублей", — сообщается на портале. Меру поддержки предлагают распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на жен военнослужащих, погибших в период ВОВ.
Госдума предлагает ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 75 000 рублей
- Автор Дарья
- 11 января, 2023. Среда 13:50
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 000 рублей ко Дню Победы. Соответствующий законопроект появился в думской электронной базе.
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