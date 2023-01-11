Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 дисциплинам стартовал в Дагестане

С 10 января по 23 февраля в Дагестане будет проходить республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, информирует пресс-служба Минобрнауки региона.

Сначала состоялась олимпиада по французскому языку.

В региональном этапе принимают участие победители и призёры муниципального этапа олимпиады 2022-2023 учебного года.

Следуя новому порядку проведения ВсОШ, ученикам с ОВЗ ассистенты-специалисты помогут занять место за партой, прочитать задание и перенести ответы на бланки.

Все задания выполняются в аудиториях, которые оборудованы средствами видеозаписи. Устные ответы также записываются, а работы проверяются не менее чем двумя преподавателями.

Пресс-служба уточнила, что на ВсОШ могут присутствовать общественные наблюдатели и СМИ.