Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными

В связи со сильным снегом и ветром Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.

В случае появления сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по контакту Дежурной части: 8 (8722) 99-46-96. «Специалисты постараются оказать поддержку, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», – сообщает ведомство.