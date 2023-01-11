ЗАМАНА - Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными

Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными

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11 января, 2023. Среда 12:02
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Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными

В связи со сильным снегом и ветром Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.

Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными

В случае появления сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по контакту Дежурной части: 8 (8722) 99-46-96. «Специалисты постараются оказать поддержку, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», – сообщает ведомство.

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