В Дагестане прошло совещание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

Первое собрание Республиканского оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России», в рамках которого был дан старт конкурса на территории Дагестана, состоялось в Махачкале.

Участники оргкомитета обсудили порядок организации и проведения республиканского этапа принятия и отбора заявок на участие в выявлении лучших практик. Как и в прошлом конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», организатором которого являлась партия «Единая Россия», любой желающий – собственник или наниматель помещения в многоквартирном здании, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации, – может заполнить заявку на конкурс на сайте в разделе «Текущие акции».

Каждая конкурсная заявка будет рассматриваться жюри на предмет соответствия требованиям и условиям конкурса. Кроме того, сведения, изложенные в сообщении, могут быть проверены на предмет достоверности изложенных фактов.