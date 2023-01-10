Руководство Хасавюрта заменит окна в пострадавших квартирах

В общем необходимо заменить почти 60 окон, а также в рядом стоящих частных домовладениях. Работы проходят во исполнение поручений руководителя Дагестана Сергея Меликова об оказании помощи пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном доме, который случился ночью 8 января.