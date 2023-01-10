Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан

Автор Дарья |||

Кизилюртовские ветераны, воины-«афганцы» и участники молодёжных движений в день ввода советских войск в Афганистан почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику в парке «афганцев».