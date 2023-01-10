Порядка 450 000 семей в Дагестане претендуют на единое пособие

В Дагестане на получение единого пособия Социального фонда России претендуют 446 515 тысяч семей. Его размер зависит от уровня доходов родителей и составляет 50,75, или 100 процентов от республиканского прожиточного минимума на детей, информирует пресс-служба отделения Социального фонда по региону.

«В расчёте единого пособия в основном заложены правила, действующие для выплаты существующих сейчас пособий на детей от 3 до 17 лет. Для семей, где получают пособия на детей до 3 лет, продуман переходный период», – озвучил глава отделения СФР по региону Магомед Исаев.

Единое пособие выплатят родителям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше одного прожиточного минимума (13 081 рублей), важным критерием также является отсутствие избыточного движимого и недвижимого имущества.

Но, в случае, если женщина ушла в декрет и на семью из доходов осталась лишь заработная плата отца, не покрывающая прожиточный минимум, а семья имеет два автомобиля, то в получении единого пособия будет отказано. Кроме того, у всех трудоспособных членов семьи должен быть официальный доход. Если гражданин не имеет работы, то пособие не будет одобрено.

«Государство помогает тем, кто настроен помогать себе сам, то есть работает, но имеет небольшую заработную плату. Либо у человека есть уважительная причина для отсутствия заработка, тогда действует правило нулевого дохода. Например, уход за ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, длительный больничный или нахождение на бирже труда», – уточняет Социальный фонд Дагестана.

Если на момент подачи заявки на выплату единого пособия срок у матери составляет 12 недель беременности и более, то отсутствие работы не повлияет на одобрение пособия.