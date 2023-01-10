Сергей Меликов о Магомеде Нурбагандове: «Мы помним тебя, наш герой!»

Вчера, 9 января, 38 лет исполнилось бы Герою России, лейтенанту Магомеду Нурбагандову, который 10 июля 2016 года погиб от рук террористов. Нурбагандова перед убийством пытались заставить просить своих коллег уйти с работы, но он только призвал их продолжать свое дело, сказав: «Работайте, братья!».

Память Героя РФ в понедельник почтил руководитель Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что фраза, озвученная Нурбагандовым, сегодня вдохновляет многих россиян, защищающих отечество.

«Сегодня одному из самых бесстрашных дагестанцев, который до последней минуты был верен присяге и мужскому слову, исполнилось бы 38 лет. Магомед Нурбагандов ушел достойно, сохранив самое главное – честь, а его слова “Работайте, братья!” и сегодня вдохновляют многих граждан, которые защищают страну. Мы помним тебя, наш герой!» – опубликовал пост глава региона в своем telegram-канале.