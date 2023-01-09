ЗАМАНА - Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

Автор
09 января, 2023. Понедельник 15:45
|||
Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

9 января 1996 года на мирный Кизляр напали террористы и захватили в заложники около 3 000 жителей. Сегодня в Кизляре в 27-ой раз прошли траурные мероприятия, посвящённые этой скорбной дате.

Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

В тот день террористические банды Радуева вошли в Кизляр, захватили здание роддома и больницу — в заложниках оказались свыше 2 тыс. человек. В ходе спецоперации по вытеснению боевиков из города погибли девять военнослужащих и 24 местных жителя. Террористы захватили с собой около 160 заложников и направились в Чечню, прикрываясь заложниками захватили дагестанское село Первомайское — там 82 заложника были освобождены. Погибли 13 заложников и 26 военнослужащих, силовики уничтожили 150 боевиков, еще 30 были взяты в плен. В памятной церемонии у памятника жертвам трагедии приняли участие Александр Шувалов, мэр Кизляра, Александр Полюшко, председатель горсобрания, Аким Микиров, глава Кизлярского района, другие официальные лица, представители общественности, бывшие заложники и их родственники, жители Кизляра.

Александр Шувалов в своем обращении к участникам митинга отметил, что  прошло уже 27 лет, но годы не осушили слез матерей, не утешили печали вдов, не вернули детям погибших отцов. И сегодня Россия принимает и достойно отвечает на все мировые вызовы,  объявив войну международному терроризму.

Помимо траурного митинга у памятника жертвам теракта, мероприятия провели в  городском отделе полиции и в той больнице, где террористы удерживали заложников.
Сотрудники полиции возложили цветы к памятнику майору милиции Владимиру Богачеву, убитого во время спецоперации по освобождению заложников.
Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top