Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

9 января 1996 года на мирный Кизляр напали террористы и захватили в заложники около 3 000 жителей. Сегодня в Кизляре в 27-ой раз прошли траурные мероприятия, посвящённые этой скорбной дате.

В тот день террористические банды Радуева вошли в Кизляр, захватили здание роддома и больницу — в заложниках оказались свыше 2 тыс. человек. В ходе спецоперации по вытеснению боевиков из города погибли девять военнослужащих и 24 местных жителя. Террористы захватили с собой около 160 заложников и направились в Чечню, прикрываясь заложниками захватили дагестанское село Первомайское — там 82 заложника были освобождены. Погибли 13 заложников и 26 военнослужащих, силовики уничтожили 150 боевиков, еще 30 были взяты в плен. В памятной церемонии у памятника жертвам трагедии приняли участие Александр Шувалов, мэр Кизляра, Александр Полюшко, председатель горсобрания, Аким Микиров, глава Кизлярского района, другие официальные лица, представители общественности, бывшие заложники и их родственники, жители Кизляра.

Александр Шувалов в своем обращении к участникам митинга отметил, что прошло уже 27 лет, но годы не осушили слез матерей, не утешили печали вдов, не вернули детям погибших отцов. И сегодня Россия принимает и достойно отвечает на все мировые вызовы, объявив войну международному терроризму.



Помимо траурного митинга у памятника жертвам теракта, мероприятия провели в городском отделе полиции и в той больнице, где террористы удерживали заложников.