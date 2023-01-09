ЗАМАНА - Завершилось техническое переоснащение исторического музея Махачкалы

Завершилось техническое переоснащение исторического музея Махачкалы

Автор
09 января, 2023. Понедельник 15:12
|||
Завершилось техническое переоснащение исторического музея Махачкалы

Завершилось техническое переоснащение махачкалинского музея «Россия – моя история», в ходе которого обновились все экспозиции, информирует пресс-служба комплекса.

Завершилось техническое переоснащение исторического музея Махачкалы

Уточняется, что партия нового оборудования пришла в конце 2022 года – это более 400 наименований техники.

Руководитель исторического музея Тимур Велиханов озвучил, что старое оборудование будет передано школам для формирования интерактивных мини-музеев.

«Сейчас мы обновили всю свою базу, и экспозиции стали намного ярче и интереснее, наши прежние проекторы также отвечают всем современным требованиям и могут принести большую пользу школам. Мы уже готовим положение о передаче оборудования школам для дальнейшего создания, скажем так, уголков от исторического парка. Будем смотреть на то, какую активность и интерес к нашим мероприятиям проявляли образовательные учреждения в течение минувшего года. Упор будет сделан на самые активные школы», – высказался директор.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top