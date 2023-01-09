"Благодаря нацпроекту "Культура" с 2019 по 2022 год мы смогли построить и капитально отремонтировать 35 домов культуры. Открыты 6 модельных библиотек", — сообщает министр. Бутаева отметила, что реновация домов культуры подразумевает не только ремонт зданий, но и наполнение их новыми смыслами и содержанием. "После обновления зданий жители сел проводят свое время в новых, удобных и светлых пространствах, где больше говорят друг с другом, встречаются с талантливыми деятелями, проводят кружки с детьми, а также хранят и чтят вековые традиции", — высказалась она.
В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры
- Автор Дарья
- 09 января, 2023. Понедельник 13:14
Руководство Дагестана за 4 года построило и отремонтировало 35 домов культуры, открыло 6 модельных библиотек. Работы шли по национальному проекту "Культура", информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минкультуры Зарему Бутаеву.
Последнее от Дарья
- Дагестан в 2023 году будет популярным регионом для туризма
- Минтруда Дагестана: «В республике увеличен прожиточный минимум»
- Правительство РФ учредило стипендию для студентов за успехи в сфере инженерии
- Росгвардия обеспечила безопасность новогодних и рождественских праздников в Дагестане
- В Дагестане процесс расселения аварийного жилого фонда в 2023 году изменится