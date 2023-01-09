ЗАМАНА - В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры

В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры

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09 января, 2023. Понедельник 13:14
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В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры

Руководство Дагестана за 4 года построило и отремонтировало 35 домов культуры, открыло 6 модельных библиотек. Работы шли по национальному проекту "Культура", информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минкультуры Зарему Бутаеву.

В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры

"Благодаря нацпроекту "Культура" с 2019 по 2022 год мы смогли построить и капитально отремонтировать 35 домов культуры. Открыты 6 модельных библиотек", — сообщает министр. Бутаева отметила, что реновация домов культуры подразумевает не только ремонт зданий, но и наполнение их новыми смыслами и содержанием. "После обновления зданий жители сел проводят свое время в новых, удобных и светлых пространствах, где больше говорят друг с другом, встречаются с талантливыми деятелями, проводят кружки с детьми, а также хранят и чтят вековые традиции", — высказалась она.

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