В Дагестане за 4 года построили и отремонтировали 35 домов культуры

"Благодаря нацпроекту "Культура" с 2019 по 2022 год мы смогли построить и капитально отремонтировать 35 домов культуры. Открыты 6 модельных библиотек", — сообщает министр. Бутаева отметила, что реновация домов культуры подразумевает не только ремонт зданий, но и наполнение их новыми смыслами и содержанием. "После обновления зданий жители сел проводят свое время в новых, удобных и светлых пространствах, где больше говорят друг с другом, встречаются с талантливыми деятелями, проводят кружки с детьми, а также хранят и чтят вековые традиции", — высказалась она.