Мэр Махачкалы: «На территории у Кумыкского театра восстановят уличное освещение»

На территории, которая прилегает к Кумыкскому театру, собираются восстановить уличное освещение, проинформировал и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов.

«Поручил обратиться в Минкультуры Дагестана для восстановления уличного освещения на территории, прилегающей к Кумыкскому театру, или передать полномочия нам, дабы этот участок получил освещение», — рассказал глава города.

Также мэром было дано задание обеспечить санитарную очистку территории «народного пляжа» у Аварского театра.

Завершилась установка уличного освещения в Городском саду и на Родопском бульваре. Руководство Махачкалы рассмотрит возможность продолжения этой работы и в сквере имени классика поэзии Дагестана Сулеймана Стальского.