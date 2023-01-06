Организаторами мероприятия стали Миннац Дагестана и Махачкалинская епархия РПЦ (Московский Патриархат). В фойе театра выступят артисты ансамбля русской народной песни, дети воскресных школ с исполнением рождественских колядок, оркестр Пограничной службы ФСБ РФ по региону. Республиканский центр русского языка культуры с участием ансамбля «Берегиня» подготовил экспозицию в русском народном стиле, а с концертными номерами выступят воспитанники воскресных школ следующих городов региона: Махачкала, Избербаш, Каспийск, Кизляр и Дербент.
В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова
- Автор Дарья
- 06 января, 2023. Пятница 01:20
10 января в Махачкале в Русском драматическом театре имени Максима Горького состоится праздничное мероприятие для детей, посвященное Рождеству Христова.
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