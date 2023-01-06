В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова

10 января в Махачкале в Русском драматическом театре имени Максима Горького состоится праздничное мероприятие для детей, посвященное Рождеству Христова.

Организаторами мероприятия стали Миннац Дагестана и Махачкалинская епархия РПЦ (Московский Патриархат). В фойе театра выступят артисты ансамбля русской народной песни, дети воскресных школ с исполнением рождественских колядок, оркестр Пограничной службы ФСБ РФ по региону. Республиканский центр русского языка культуры с участием ансамбля «Берегиня» подготовил экспозицию в русском народном стиле, а с концертными номерами выступят воспитанники воскресных школ следующих городов региона: Махачкала, Избербаш, Каспийск, Кизляр и Дербент.