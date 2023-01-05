Депутаты обсуждают возможность прямого авиасообщения между Махачкалой и столицей Омана Маскатом. Об этом проинформировал в интервью депутат Государственной думы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. Он пребывал с рабочим визитом в арабской стране несколько дней в составе российский делегации.
Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение
- Автор Дарья
- 05 января, 2023. Четверг 02:13
Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение, информирует РИА "Дагестан".
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