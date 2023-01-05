Он озвучил, что дорога будет идти от района Редукторный и до центра Махачкалы. Мэр добавил, что в прибрежной части начнётся строительство новой аллеи.
В текущем году в городе появятся пять новых благоустроенных общественных пространств.
И.о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов проинформировал, что в городе стартует строительство новой дороги вдоль набережной.
Он озвучил, что дорога будет идти от района Редукторный и до центра Махачкалы. Мэр добавил, что в прибрежной части начнётся строительство новой аллеи.
В текущем году в городе появятся пять новых благоустроенных общественных пространств.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..