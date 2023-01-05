В Махачкале стартует строительство новой дороги вдоль набережной

И.о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов проинформировал, что в городе стартует строительство новой дороги вдоль набережной.

Он озвучил, что дорога будет идти от района Редукторный и до центра Махачкалы. Мэр добавил, что в прибрежной части начнётся строительство новой аллеи.

В текущем году в городе появятся пять новых благоустроенных общественных пространств.