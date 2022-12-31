В Махачкале 1 января состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

«Данное мероприятие призвано привлечь внимание к здоровому образу жизни, а также вовлечь население к систематическому занятию спортом и выполнению нормативов комплекса ГТО. В акции примут участие представители Министерства по физической культуре и спорту РД, Министерства по делам молодежи РД, различных общественных движений, любители здорового образа жизни. На официальном открытии пройдет передача «Знамени ГТО» — это республиканская акция, которую запустили в прошлом году. В течение года она проходила в муниципалитетах республики. Сейчас знамя находится в Каякентском районе. 1 января на площади столицы его передадут Дербенту и пока оно будет находиться там, в городе будут проходить спортивные мероприятия», — рассказал Алиев. Он уточнил, что после официального открытия запланированы разминка, гимнастика и зарядка. Далее все участники акции пробегутся вокруг площади и приступят к выполнению нормативов ГТО в тестовом режиме. Одни будут знакомиться с комплексом ГТО, другие выполнять. В конце мероприятия всех будут ждать завтраки на полевой кухне от Каспийской флотилии.