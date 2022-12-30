Выставка национального музея имени Тахо-Годи «Религиозный мир Дагестана» открылась в Санкт-Петербурге

Здесь можно увидеть экспонаты, которые рассказывают об уникальной истории сосуществования в Дагестане множества различных верований. Среди них – обереги, талисманы и амулеты, ритуальные сосуды, бронзовые фигурки и украшения (I тыс. до н.э. – XIII в. н.э.), культовые предметы и облачения, священные книги - уникальные предметы из собрания Национального музея Дагестана. Выставку дополняют предметы из собрания Музея истории религии – исламские реликвии из села Чох, которые, по преданию, принадлежали легендарному шейху Абу Муслиму.

Открывая выставку, начальница ГМИР Любовь Мусиенко поблагодарила организаторов выставки и коллектив музея, а заведующая отделом «Религии Востока» ГМИР Наталья Кашовская рассказала о создании и оформлении выставки и особенностях представленных предметов. Выставку можно посетить до 29 января.