Депутат ГосДумы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником

Уважаемые друзья! Приближается один из самых замечательных праздников – Новый год. Скоро с боем кремлевских курантов мы, вспомним о пройденном за прошедшие двенадцать месяцев пути, вступим в новое время, новый этап нашей жизни, с которым связаны новые надежды и ожидания. Уходящий, 2022 год выдался для нашей страны непростым. Предтече мирового экономического кризиса, санкции против нашей страны, сложная международная обстановка, СВО.

И несмотря на это наша страна выдержала все удары со стороны коллективного Запада и готова и дальше постоять за себя.

Нами за осеннюю сессию были разработаны и приняты законы, направленные на стабилизацию и развитие экономики, законы социальной направленности, которые касались и семей военнослужащих и добровольцев, стоящих сегодня на защите нашего государства и нашей с вами безопасности.

Дорогие друзья! Этот год показал: даже в нынешних непростых условиях мы в состоянии плечо к плечу работать во благо нашей страны, нашей республики. Уверен сохранив достижения этого года наша страна и дальше будет двигаться вперед.

Пусть Новый год будет щедрым на добрые вести, станет годом процветания нашего Отечества, претворения в жизнь намеченных планов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н.