По традиции перед Новым годом депутат Народного Собрания Дагестана, гендиректор АО «Дагнефть» Муслим Гиндиев и депутат Народного Собрания РД, замгенерального директора АО «Дагнефтегаз» Далгат Махачев в очередной раз порадовали более 100 детей города Южно-Сухокумска подарками.
Подарки для раздачи детям-инвалидам, сиротам, а также детям мобилизованных военнослужащих были переданы в Центр социального обслуживания города и в Управление социальной защиты, где Дед Мороз и Снегурочка в торжественной обстановке вручили их ребятам.