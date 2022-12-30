Более 50 школьных автобусов передали образовательным организациям Дагестана

В мероприятии поучаствовал заместитель главы кабмина Муслим Телякавов и руководитель Минобрнауки РД Яхья Бучаев.

«Сегодня в муниципальные образования региона прибыло 55 комфортабельных автобусов, соответствующих всем правилам безопасности, приспособленных именно для детей. Это серьезная помощь для региона от Минпросвещения России и Минпромышленности», — высказался Телякавов.

Он уточнил, что в будущем году планируется получение ещё большего количества автобусов для передачи их в школы районов Дагестана.