ЗАМАНА - Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле

Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле

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30 декабря, 2022. Пятница 10:15
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Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле

Как сообщается, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался из-за отказа органов, информирует сайт G1, ссылаясь на больницу, в который пребывал спортсмен.

Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле

"В медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг, отмечается, что смерть наступила в 15.27 "из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака", — уточняют СМИ. О кончине Пеле ранее рассказала его дочь Кели Насименту. "Король футбола" ушел из жизни в 82 года.

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