"В медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг, отмечается, что смерть наступила в 15.27 "из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака", — уточняют СМИ. О кончине Пеле ранее рассказала его дочь Кели Насименту. "Король футбола" ушел из жизни в 82 года.
Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле
- Автор Дарья
- 30 декабря, 2022. Пятница 10:15
Как сообщается, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался из-за отказа органов, информирует сайт G1, ссылаясь на больницу, в который пребывал спортсмен.
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