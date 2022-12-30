ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслмов выразил соболезнования родным Юнуса Магомедова, погибшего в ЛНР

Абдулмуслим Абдулмуслмов выразил соболезнования родным Юнуса Магомедова, погибшего в ЛНР

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30 декабря, 2022. Пятница 09:49
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Абдулмуслим Абдулмуслмов выразил соболезнования родным Юнуса Магомедова, погибшего в ЛНР
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 29 декабря, совершил визит в село Новый Чиркей Кизилюртовского района, дабы выразить соболезнования семье Юнуса Магомедова – молодого военнослужащего, командира роты в одном из подразделений спецназа «Ахмат».
Абдулмуслим Абдулмуслмов выразил соболезнования родным Юнуса Магомедова, погибшего в ЛНР

На этой неделе, 26 декабря, премьер встречался с Юнусом в ЛНР. Спустя совсем немного времени Юнус Магомедов трагически погиб, помогая раненому товарищу. В четверг он был похоронен в родном селе.

«Только в понедельник мы были рядом с ним, говорили о жизни, о служении Родине, о подвигах наших земляков. Юнус говорил: «все по воле Всевышнего». Он оставлял впечатление мужественного, боевого парня, и в нашей памяти навечно останется героем», — высказался Абдулмуслимов.

Глава кабмина подчеркнул, что родным Юнуса Магомедова будет оказана необходимая помощь.

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