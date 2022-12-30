ЗАМАНА - Дагестанское правительство исполняет мечты в рамках акции «Елка желаний»

Дагестанское правительство исполняет мечты в рамках акции «Елка желаний»

Автор
30 декабря, 2022. Пятница 03:38
|||
Дагестанское правительство исполняет мечты в рамках акции «Елка желаний»
В преддверии Нового года, 29 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в ежегодной всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».
Дагестанское правительство исполняет мечты в рамках акции «Елка желаний»

Премьер взял с ёлки два шара. Так, 8-летняя девочка Надия Чухаева из села Гели Карабудахкентского района мечтает о велосипеде, а 14-летний Тимур Багандов из Махачкалы об «умной колонке».

В скором времени ребятам вручат подарки от премьер-министра региона.

Желания у школьников самые разные: от современного мобильного телефона до батута. Как отмечают участники акции, все желания в ближайшее время будут выполнены.

Стоит заметить, что благодаря акции Новый год станет особенным для детей – более 50 ребят получат долгожданные подарки.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top