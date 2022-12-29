Более 1300 туристов посетили Чиркейскую ГЭС в 2022 году

Автор Дарья |||

В нынешнем году Чиркейская ГЭС кратно увеличила число принятых гостей. Так, на предприятии побывало более 1300 туристов. Об этом информирует пресс-служба Минтуризма Дагестана.