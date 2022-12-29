Минтруда РД выдало 16 субсидий на улучшение жилищных условий отдельной категории граждан

Глава Минтруда Дагестана Абдурахман Махмудов вручил 16 свидетельств на улучшение жилищных условий участникам и вдовам участников боевых действий в Афганистане, а также женщинам с первой группой инвалидности.

На данный момент в регионе 240 свидетельств на улучшения жилищных условий вручено инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, а также 247 свидетельств ветеранам и членам семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане.

Абдурахман Махмудов поздравил участников церемонии вручения с наступающим Новым годом и озвучил, что каждый из них долгое время ожидал своей очереди на получение субсидий. Однако, как он заметил, в последние два года в республике активно проводится деятельность по предоставлению сертификатов на улучшение жилищных условий различным категориям дагестанцев.