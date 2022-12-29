ЗАМАНА - В Дагестане шесть микроавтобусов передали многодетным семьям

В Дагестане шесть микроавтобусов передали многодетным семьям

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29 декабря, 2022. Четверг 15:13
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В Дагестане шесть микроавтобусов передали многодетным семьям

Перед зданием Минтруда республики прошла церемония передачи автомобилей марки «Газель» семьям, у которых 10 и более детей.

В Дагестане шесть микроавтобусов передали многодетным семьям

В мероприятии участвовали заместитель главы кабмина Дагестана Мурад Казиев, руководитель Минтруда РД Абдурахман Махмудов, лидеры подведомственных учреждений и другие.

В своем обращении Абдурахман Магомедов поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и подчеркнул, что вручение автомобилей в преддверии Нового года крайне символично.

Заместитель премьер-министра региона Мурад Казиев поблагодарил Главу Дагестана за помощь в оказании государственной поддержки многодетным семьям республики.

«Дагестан является одним из субъектов-лидеров по числу многодетных семей. Вручение автотранспорта, позволяющего таким семьям одновременно и в полном составе выезжать за пределы района или города, а также с удобством добираться до мест учебы детей, определенно улучшит качество их жизни», – высказался он.

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