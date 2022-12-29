Премьер-министр РД передал подарки от бойцов с передовой авторам «Писем солдату»

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 29 декабря, провел встречу с юными жительницами Дагестана – авторами «Писем солдату», чьи послания на этой неделе он лично передал военнослужащим 136-й отдельной мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» в ходе рабочего визита в ЛНР.

Одно из писем - отправленное девочкой из 4-го класса школы N 50 г. Махачкалы Абумислимовой Залиной - зачитал Герой РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Дорогой солдат. Я от всей души желаю тебе Победы! Возвращайся живым и здоровым. Тебя ждут родные! Береги себя», — написала школьница.

Второе письмо – ученицы МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ имени А.К.Кабардиева» Ахмедовой Алины - также было лично передано Герою РФ Эседулле Абачеву.

«Я знаю, что ты справишься с любыми трудностями. Сейчас тебе очень тяжело, но я верю в нашу Победу!», — обратилась Алина.

Бойцов глубоко тронули слова юных дагестанок, и они попросили передать благодарственные письма и новогодние подарки для Алины и Залины от армейского корпуса ЛНР.

Премьер поблагодарил матерей девочек – Ирабият Ахмедову и Жанну Абумислимову за достойное воспитание, а также коллектив школ за знания и ценности, которые они вкладывают в своих учениц.

«Это было крайне трогательно, когда бойцы зачитывали ваши письма. Благодаря таким детям, мы понимаем, что у нас есть будущее. Такое внимание очень поднимает дух бойцам. Спасибо вам за ваше понимание, за ваше отношение к родной стране», — заявил Абдулмуслимов.

Глава кабмина поздравил юных дагестанок, их мам и директоров школ с наступающим Новым годом, вручил им подарки и благодарственные письма от военнослужащих.