В Махачкале поставили скамейки из переработанного пластика

В среду, 28 декабря, в Махачкале были размещены скамейки из переработанного пластика. Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.

Осенью 2022 года Федеральный проект «Чистые Игры» запустил акцию “Вторскамейка”, дабы продемонстрировать один из вариантов того, что происходит с отходами, направленными на переработку.

В общем по России будет размещено 10 скамеек из переработанного пластика.

«Всего в Махачкале совместно с компанией «Смарт среда» мы поставили 2 скамейки на популярных у горожан и гостей столицы локациях — смотровая площадка Тарки-Тау и пляж «Оазис», — рассказал заместитель начальника городского молодежного центра Иса Рамазанов.