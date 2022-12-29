ЗАМАНА - В Махачкале поставили скамейки из переработанного пластика

В Махачкале поставили скамейки из переработанного пластика

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29 декабря, 2022. Четверг 11:44
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В Махачкале поставили скамейки из переработанного пластика

В среду, 28 декабря, в Махачкале были размещены скамейки из переработанного пластика. Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.

В Махачкале поставили скамейки из переработанного пластика

Осенью 2022 года Федеральный проект «Чистые Игры» запустил акцию “Вторскамейка”, дабы продемонстрировать один из вариантов того, что происходит с отходами, направленными на переработку.

В общем по России будет размещено 10 скамеек из переработанного пластика.

«Всего в Махачкале совместно с компанией «Смарт среда» мы поставили 2 скамейки на популярных у горожан и гостей столицы локациях — смотровая площадка Тарки-Тау и пляж «Оазис», — рассказал заместитель начальника городского молодежного центра Иса Рамазанов.

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