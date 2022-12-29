Пункт строился в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Глава Акушинского района поздравил сотрудников ФАПа и пожелал им успешной работы в новом здании на благо жителей села. Далее коллектив ФАПа поблагодарил лидера района Махача Абдулкеримова, главного врача Акушинской ЦРБ Залкипа Алиева и всех причастных к возведению пункта.
В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 10:26
В среду, 28 декабря, лидер Акушинского района Махач Абдулкеримов совместно с главврачом Акушинской ЦРБ Залкипом Алиевым, руководителем села Верхние Мулебки Ражабом Рамазановым открыли новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхние Мулебки.
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