В процессе акции ребята создали уникальные украшения с изображением всемирно известного бренда района – Кайтагской вышивки, украсив ими новогоднюю елку, стоящую в выставочном зале этнического центра. Под елкой вместо Дедушки Мороза и Снегурочки по традиции установили кукол в национальных костюмах. Ведущая специалистка этноцентра Заира Магомедова озвучила, что этот проект призван продемонстрировать эстетику традиционного искусства и возможность интеграции предметов народно-художественных промыслов в современный стиль жизни через украшения праздничных елок. «Каждый год в акции принимают участие миллионы детей и подростков, в том числе и наши ребята с большим энтузиазмом создают новогодние игрушки. В 2022 году мы поставили крайне красивую елку, нарядили ее коллекцией предметов, отражающих культурные мотивы нашего народа. Также 5 игрушек были переданы в Минкультуры РД, где елку будут наряжать игрушками, отправленными со всех районов и городов региона. С гордостью можем сказать, что Кайтагский район представят очень красивые и оригинальные самодельные украшения с символами Кайтагской вышивки», — высказалась она.
Этноцентр «Кайтаги» участвует во Всероссийской акции «Ёлки России»
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 11:24
Участники кружков: «Кайтагская вышивка», «Вдохновение», видеотворческой студии «Новое поколение», «Уста» этноцентра «Кайтаги» поучаствовали в ежегодной Всероссийской акции «Елки России», которая осуществляется по всей России в предновогодние дни в рамках Года культурного наследия народов страны.
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