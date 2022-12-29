Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Ключевая задача конкурса – привлечение внимания граждан к проблеме нелегального потребления наркотических средств и психотропных препаратов, а также создание в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Республиканский этап стартует 10 января и завершится 20 февраля. Конкурсные работы с заявкой на участие требуется отправить до 10 февраля 2023 года на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Получить заявку для участия и положение можно тут.