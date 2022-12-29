ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Автор
29 декабря, 2022. Четверг 08:45
|||
Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану объявило о начале республиканского этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Ключевая задача конкурса – привлечение внимания граждан к проблеме нелегального потребления наркотических средств и психотропных препаратов, а также создание в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.  Республиканский этап стартует 10 января и завершится 20 февраля. Конкурсные работы с заявкой на участие требуется отправить до 10 февраля 2023 года на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Получить заявку для участия и положение можно тут.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top