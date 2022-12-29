ЗАМАНА - В Дагестане откроется реабилитационный центр для каспийских тюленей

В Дагестане откроется реабилитационный центр для каспийских тюленей

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29 декабря, 2022. Четверг 08:24
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В Дагестане откроется реабилитационный центр для каспийских тюленей

Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" совместно с Институтом экологии и устойчивого развития ДГУ собираются продумать комплексную программу по сохранению каспийских тюленей. Одной из мер по спасению морских животных станет открытие реабилитационного центра, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.

В Дагестане откроется реабилитационный центр для каспийских тюленей

"Фонд "Компас" совместно с Институтом экологии и устойчивого развития ДГУ начал создание комплексной программы по изучению и сохранению каспийских тюленей. Исследователи планируют остановить уменьшение популяции этого краснокнижного существа, которое играет важную роль в экосистеме Каспия. <…> В рамках проекта запланировано открытие реабилитационного центра, куда будут доставлять больных и раненых рыбацкими сетями животных", — отмечает пресс-служба.

Уточняется, что к программе по спасению тюленей будут привлекать местных рыбаков и студентов-добровольцев. Научно-исследовательская работа стартует после новогодних праздников.

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