ЗАМАНА - Депутат Асият Алиева приняла участие в акции «С Новым годом, ветеран!»

Депутат Асият Алиева приняла участие в акции «С Новым годом, ветеран!»

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29 декабря, 2022. Четверг 02:45
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Депутат Асият Алиева приняла участие в акции «С Новым годом, ветеран!»

Председательница Комитета НС по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева в рамках партийной акции «С Новым годом, ветеран!» навестила участника ВОВ Тилпара Саидова.

Депутат Асият Алиева приняла участие в акции «С Новым годом, ветеран!»

В гости к ветерану пришел также исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нурутдин Мирзоев и лидер села Падар Дербентского района, в котором Тилпар Саидов живет. Герой появился на свет в 1924 году в селе Чумли Кайтагского района. В 1944 году его призвали в армию и отправили на фронт. В багаже у Саидова множество боевых наград.

Алиева поздравила ветерана с наступающим Новым годом, пожелала ему и его родным здоровья, благополучия, мирного неба над головой и вручила новогодние презенты.

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