Депутат Асият Алиева приняла участие в акции «С Новым годом, ветеран!»

В гости к ветерану пришел также исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нурутдин Мирзоев и лидер села Падар Дербентского района, в котором Тилпар Саидов живет. Герой появился на свет в 1924 году в селе Чумли Кайтагского района. В 1944 году его призвали в армию и отправили на фронт. В багаже у Саидова множество боевых наград.

Алиева поздравила ветерана с наступающим Новым годом, пожелала ему и его родным здоровья, благополучия, мирного неба над головой и вручила новогодние презенты.