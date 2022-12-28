ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» приняли более 28 000 обращений от дагестанцев

«Россети Северный Кавказ» приняли более 28 000 обращений от дагестанцев

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28 декабря, 2022. Среда 17:53
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«Россети Северный Кавказ» приняли более 28 000 обращений от дагестанцев

Больше 28 000 обращений приняли эксперты отдела по взаимодействию с клиентами корпорации ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» за 11 месяцев нынешнего года.

«Россети Северный Кавказ» приняли более 28 000 обращений от дагестанцев

Сфера обращений разнообразная – дагестанцы и представители юридических лиц обращались с вопросами о технологическом присоединении к электрическим сетям, техническом обслуживании электросетевых объектов, улучшении надежности и качества электроснабжения, коммерческом учете ресурса, энергосбытовой работе.

«Сегодня перед нами стоят важные цели по развитию электросетевого комплекса Дагестана. Одной из важнейших составляющих этого процесса является качественная работа с обращениями жителей, повышение ее эффективности и результативности. Такая форма связи позволяет собирать более полные сведения, касающиеся нужд дагестанцев, а также оперативно осуществлять организационные и технические мероприятия для решения проблемных вопросов», – высказался начальник филиала «Дагэнерго» Максим Долголёв.

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