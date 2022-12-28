В 2022 году Минтруда РД заключило с малоимущими жителями региона около 7 000 соцконтрактов

Автор Дарья |||

С начала 2022 года в 52 учреждениях соцзащиты граждан по всему региону осуществлялась активная работа по консультации жителей, желающих поучаствовать в проекте «Социальный контракт».