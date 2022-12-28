Арест автомобиля побудил жителя Дагестана погасить долг по штрафам ГИБДД

Перспектива вернуться к статусу пешехода побудила владельца автомобиля погасить свою задолженность за многочисленные нарушения ПДД, информирует УФССП по Дагестану.

«В процессе рейдовых мероприятий специалисты УФССП региона обнаружили машину марки “Тойота”, хозяин которой задолжал налоговой службе 160 000 рублей.

Неплательщик игнорировал множество письменных уведомлений, а также требования судебного пристава-исполнителя о добровольной оплате в установленный срок. В связи с этим пристав наложил арест на автомобиль», – отмечает пресс-служба ведомства.

Действия судебного пристава не заставили себя долго ждать – гражданин погасил долг, после чего его автомобиль был снят с ареста.