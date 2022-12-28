Елена Павлюченко встретилась с Али вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Радости ребенка не было предела, когда он увидел заветную мечту – новенький велосипед. Елена Ивановна пожелала мальчику и его родным здоровья и счастья в новом году», – сообщает источник. Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в рамках проекта «Мечтай со мной». Она нацелена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, пребывающие без попечения родителей, из малоимущих семей, а также пенсионеры смогли ощутить атмосферу Нового года и реализовать свою мечту.
Елена Павлюченко исполнила мечту пятилетнего жителя Кизляра
- Автор Дарья
- 28 декабря, 2022. Среда 11:46
Депутат НС Дагестана, председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко исполнила желание мальчика из Кизляра Али Ахмедова. Шарик с новогодней мечтой с елки она сняла в рамках акции «Елка желаний».
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